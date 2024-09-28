أهداف فوز إنتر ميلان على أودينيزي 3-2 (الدوري الإيطالي)

بقيادة الكابيتانو لاوتارو مارتينيز ©️

إنتر يعود لطريق الانتصارات في الكالتشيو من جديد بفوز هام على مضيفه أودينيزي بنتيجة 3-2 ✅



شاهد الأهداف ⚽️📹#الدوري_الإيطالي#أودينيزي_إنتر pic.twitter.com/b6tYjVFUqI