أهداف فوز إنتر ميلان على أودينيزي 3-2 (الدوري الإيطالي)
السبت، 28 سبتمبر 2024 - 18:44
بقيادة الكابيتانو لاوتارو مارتينيز ©️— ADSportsTV (@ADSportsTV) September 28, 2024
إنتر يعود لطريق الانتصارات في الكالتشيو من جديد بفوز هام على مضيفه أودينيزي بنتيجة 3-2 ✅
شاهد الأهداف ⚽️📹#الدوري_الإيطالي#أودينيزي_إنتر pic.twitter.com/b6tYjVFUqI
أهداف فوز إنتر ميلان على أودينيزي 3-2 (الدوري الإيطالي)
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