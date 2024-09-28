ملخص فوز باريس سان جيرمان على رين 3-1 (الدوري الفرنسي)

السبت، 28 سبتمبر 2024 - 01:41

9/28/2024 1:41:04 AM ملخص فوز باريس سان جيرمان على رين 3-1 (الدوري الفرنسي)

ملخص فوز باريس سان جيرمان على رين 3-1 (الدوري الفرنسي)

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي رين
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