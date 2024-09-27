"حناجرنا أبدا لن تصمت".. دخلة جمهور الزمالك في السوبر الإفريقي
الجمعة، 27 سبتمبر 2024 - 20:53
"حناجرنا أبدا لن تصمت".. دخلة جمهور الزمالك في السوبر الإفريقي
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المباراة كاملة.. فوز الزمالك على الأهلي في السوبر الإفريقي 2024 ملخص فوز الزمالك على الأهلي 1 (4-3) 1 (السوبر الإفريقي) فوز الزمالك في ركلات الترجيح على الأهلي 4-3 (السوبر الإفريقي) هدف الزمالك الأول ضد الأهلي - ناصر منسي (السوبر الإفريقي) هدف الأهلي الأول ضد الزمالك - وسام أبو علي (السوبر الإفريقي) الحكم يحتسب ركلة جزاء للأهلي ضد الزمالك بعد العودة لتقنية الفيديو (السوبر الإفريقي) دخلة جمهور الأهلي في السوبر الإفريقي عواد يتألق في التصدي لتسديدة وسام أبو علي (السوبر الإفريقي)