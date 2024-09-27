ملخص فوز أتليتكو مدريد ضد سيلتا فيجو 1-0 (الدوري الإسباني)

الجمعة، 27 سبتمبر 2024 - 00:36

9/27/2024 12:36:46 AM ملخص فوز أتليتكو مدريد ضد سيلتا فيجو 1-0 (الدوري الإسباني)

ملخص فوز أتليتكو مدريد ضد سيلتا فيجو 1-0 (الدوري الإسباني)

أتليتكو مدريد الدوري الإسباني الليجا ألفاريز
نرشح لكم
ملخص فوز ليون على أولمبياكوس 2-0 (الدوري الأوروبي) ملخص فوز أياكس على بشكتاش 4-0 (الدوري الأوروبي) ملخص تعادل روما مع بلباو 1-1 (الدوري الأوروبي) ملخص فوز برشلونة على خيتافي 1-0 (الدوري الإسباني) ملخص تعادل نيس مع ريال سوسيداد 1-1 (الدوري الأوروبي) صلاح سجل.. ملخص فوز ليفربول على وست هام 5-1 (كأس الرابطة الإنجليزية) ملخص تعادل مانشستر يونايتد مع تفينتي 1-1 (الدوري الأوروبي) هدف ليفربول الثالث ضد وست هام - محمد صلاح (كأس الرابطة)
أخر الأخبار
الهلال السوداني يكتسح برباعية في مشاركته الأولى بـ الدوري الموريتاني 4 ساعة | الوطن العربي
الدوري الأوروبي - ظهور سعود الأول وفوز مورينيو.. وتوتنام يفتتح المسيرة بثلاثية رغم الطرد 4 ساعة | الكرة الأوروبية
السوبر الإفريقي - السعيد وربيعة.. أرقام تاريخية وأخرى منتظر تحقيقها بين الأهلي والزمالك 4 ساعة | كأس السوبر الإفريقي
قبل ديربي مدريد - ألفاريز يمنح أتليتكو فوزا قاتلا أمام سيلتا فيجو 4 ساعة | الدوري الإسباني
السكة الحديد مودرن يفوز على سيراميكا كليوباترا بثلاثية وديا 4 ساعة | الكرة المصرية
هدفان قاتلان.. فرانكفورت يسقط في فخ التعادل أمام بلزن بمشاركة كاملة لـ مرموش 4 ساعة | الكرة الأوروبية
الثاني حتى الآن.. مجاهد يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة 4 ساعة | الكرة المصرية
بين وسام وزيزو ولاعب مفاجئ.. نقاط قوة القطبين قبل قمة السوبر الإفريقي 5 ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمام أنظار عبد المنعم.. نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف 2 بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من أحمد فتحي لجمهور الأهلي 3 هندريك: تلقيت تهديدات يومية مع الأهلي.. وفترتي معه كلفتني الكثير 4 محاميهم يكشف مستجدات زيارة فتوح لأسرة الضحية.. وموقف شكوى التوأم ضد المصري