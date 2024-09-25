هدف ليفربول الثاني ضد وست هام - جوتا (كأس الرابطة)
الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 23:22
جوتا يمنح ليفربول التقدم بتسجيله الهدف الثاني ⚽️👀#كأس_الرابطة_الإنجليزية pic.twitter.com/5LTjCbRQA3— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 25, 2024
هدف ليفربول الثاني ضد وست هام - جوتا (كأس الرابطة)
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