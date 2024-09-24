هدف ريال مدريد الثاني في ألافيس - كيليان مبابي (الدوري الإسباني)
الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 - 22:55
كيليان مبابي يضيف الهدف الثاني لريال مدريد— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 24, 2024
ما رأيك بالهدف؟#الدوري_الاسباني pic.twitter.com/lzJg6hLSsl
هدف ريال مدريد الثاني في ألافيس - كيليان مبابي (الدوري الإسباني)
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