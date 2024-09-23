أهداف فوز ميلان على إنتر 2-1 (الدوري الإيطالي)
الإثنين، 23 سبتمبر 2024 - 00:14
ميلان ينتصر على إنتر في ديربي الغضب بنتيجة 2-1 في مباراة مثيرة حتى اللحظات الأخيرة 🔴⚫️— ADSportsTV (@ADSportsTV) September 22, 2024
شاهد الأهداف ⚽️📹#الدوري_الإيطالي#انتر_ميلان#ديربي_الغضب pic.twitter.com/YT5t2A6tM6
أهداف فوز ميلان على إنتر 2-1 (الدوري الإيطالي)
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