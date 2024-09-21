ملخص فوز الهلال على الاتحاد 3-1 (الدوري السعودي)

السبت، 21 سبتمبر 2024 - 23:42

9/21/2024 11:42:18 PM ملخص فوز الهلال على الاتحاد 3-1 (الدوري السعودي)

ملخص فوز الهلال على الاتحاد 3-1 (الدوري السعودي)

الاتحاد الهلال الدوري السعودي ميتروفيتش
نرشح لكم
هدف فلسطين الأول في الأردن - وسام أبو علي (تصفيات آسيا لكأس العالم) ملخص فوز الإمارات على قطر 3-1 (تصفيات كأس العالم) هدف فوز العراق على عمان 1-0 (تصفيات كأس العالم 2026) هدف فوز البحرين على أستراليا 1-0 (تصفيات كأس العالم 2026) أهداف فوز السعودية على باكستان 3-0 (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز العين على يوكوهاما 5-1 (دوري أبطال آسيا) هدف العين الأول ضد يوكوهاما - سفيان رحيمي (نهائي دوري أبطال آسيا) بعد 24 ثانية.. هدف النصر الأول ضد الهلال - أوتافيو (الدوري السعودي)
أخر الأخبار
الدرجة الرابعة - بيان من أصحاب المركز الثاني لحسم موقفهم من التأهل للدرجة الثالثة 10 دقيقة | القسم الثاني
خبر في الجول - الاتحاد السكندري يتعاقد مع دعدور 24 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول – حرس الحدود يضم محمد مجلي في صفقة انتقال حر ساعة | الدوري المصري
مبابي يواصل التسجيل.. ريال مدريد يقلب الطاولة على إسبانيول ويفوز برباعية ساعة | الكرة الأوروبية
الشحات: دعم الراحل العامري فاروق كان أحد أسباب فوز الأهلي بالدوري ساعة | الدوري المصري
ثروت سويلم يكشف سبب سقوط قاعدة درع الدوري وموعد انطلاق الموسم الجديد ساعة | الدوري المصري
للمباراة السابعة تواليا.. الهلال يحقق فوزا معتادا على الاتحاد بثلاثية ساعة | آسيا
أبطال إفريقيا - برأسية ماييلي وقميص إيهاب جلال.. بيراميدز يتأهل بالفوز على الجيش الرواندي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إكرامي: الحضري ليس صديقي ولكن.. هذا ردي على مقولة الخطيب وأصعب لحظة في مسيرتي 2 إخلاء سبيل أحمد فتوح 3 تقرير: كاف يستقر على حكم السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 4 رابطة الأندية تعلن نظام جديد لـ دوري الموسم المقبل.. وتغيير في الهبوط