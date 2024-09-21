كولر يتحدث عن صعوبة موسم الأهلي والصفقات المحتملة

السبت، 21 سبتمبر 2024 - 23:05

9/21/2024 11:05:10 PM كولر يتحدث عن صعوبة موسم الأهلي والصفقات المحتملة

كولر يتحدث عن صعوبة موسم الأهلي والصفقات المحتملة

الأهلي
نرشح لكم
مروان عطية يتحدث في احتفالية تتويج الأهلي بالدوري تصريحات أكرم توفيق في احتفالية تتويج الأهلي بالدوري يحيى عطية الله يتحدث في احتفالية تتويج الأهلي بالدوري تصريحات وسام أبو علي وإمام عاشور في احتفالية تتويج الأهلي بالدوري تصريحات أشرف داري في احتفالية تتويج الأهلي بالدوري كلمة محمود الخطيب في احتفالية تتويج الأهلي بدرع الدوري تتويج الأهلي بالدوري ولحظة رفع الدرع الجديد للبطولة مودرن سبورت يقدم صفقاته الجديدة بطريقة مبتكرة
أخر الأخبار
خبر في الجول – حرس الحدود يضم محمد مجلي في صفقة انتقال حر 31 دقيقة | الدوري المصري
مبابي يواصل التسجيل.. ريال مدريد يقلب الطاولة على إسبانيول ويفوز برباعية 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
الشحات: دعم الراحل العامري فاروق كان أحد أسباب فوز الأهلي بالدوري 55 دقيقة | الدوري المصري
ثروت سويلم يكشف سبب سقوط قاعدة درع الدوري وموعد انطلاق الموسم الجديد ساعة | الدوري المصري
للمباراة السابعة تواليا.. الهلال يحقق فوزا معتادا على الاتحاد بثلاثية ساعة | آسيا
أبطال إفريقيا - برأسية ماييلي وقميص إيهاب جلال.. بيراميدز يتأهل بالفوز على الجيش الرواندي 2 ساعة | الكرة المصرية
وعد من مروان عطية لجماهير الأهلي في احتفالية الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
هاني: كنا نلعب مباراة كل 3 أيام بينما كان منافسنا يلعب كل أسبوع 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إكرامي: الحضري ليس صديقي ولكن.. هذا ردي على مقولة الخطيب وأصعب لحظة في مسيرتي 2 إخلاء سبيل أحمد فتوح 3 تقرير: كاف يستقر على حكم السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 4 رابطة الأندية تعلن نظام جديد لـ دوري الموسم المقبل.. وتغيير في الهبوط