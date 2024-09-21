هدف تعادل إيبسويتش تاون مع ساوثامبتون - سام مرسي (الدوري الإنجليزي

مرموش سجل.. ملخص فوز فرانكفورت على مونشنجلادباخ 2-0 (الدوري الألماني)

تريزيجيه يصنع للمرة الثانية مع الريان ضد الشحانية بالدوري القطري

تريزيجيه يصنع هدفا مع الريان ضد الشحانية في الدوري القطري

هدف تريزيجيه الأول مع الريان في الدوري القطري ضد الشحانية

قصة تغيير مركز عبد المنعم من مهاجم إلى مدافع

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هدف ليفربول الثاني ضد برينتفورد - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي)

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