هدف الأهلي الثاني في جور ماهيا - وسام أبو علي (أبطال إفريقيا)

الفدائي ياعيني عليك يا وسام ويا عيني عليك يا يحيى كل شيء في الأهلي حلو😍🦅.. وسام أبو علي يضيف الهدف الثاني للأهلي ضد جورماهيا وتعليق رائع كالعادة من خليل البلوشي🔥 pic.twitter.com/wTQzByZlv1