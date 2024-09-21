هدف الأهلي الثاني في جور ماهيا - وسام أبو علي (أبطال إفريقيا)
السبت، 21 سبتمبر 2024 - 20:23
الفدائي ياعيني عليك يا وسام ويا عيني عليك يا يحيى كل شيء في الأهلي حلو😍🦅.. وسام أبو علي يضيف الهدف الثاني للأهلي ضد جورماهيا وتعليق رائع كالعادة من خليل البلوشي🔥 pic.twitter.com/wTQzByZlv1— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 21, 2024
هدف الأهلي الثاني في جور ماهيا - وسام أبو علي (أبطال إفريقيا)
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