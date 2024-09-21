هدف ليفربول الثاني في بورنموث - لويس دياز (الدوري الإنجليزي)
السبت، 21 سبتمبر 2024 - 17:55
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 21, 2024
Luis Diaz scores a quickfire double thanks to a BRILLIANT surging run and assist from Trent Alexander-Arnold!#beINPL #LFC #AFCB pic.twitter.com/TqVcekkmP9
هدف ليفربول الثاني في بورنموث - لويس دياز (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
هدف ليفربول الثالث في بورنموث - داروين نونيز (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الأول في بورنموث - لويس دياز (الدوري الإنجليزي) هدف ميلان الأول في ليفربول - (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز نابولي على كالياري 4-0 (الدوري الإيطالي) ملخص تعادل إنتر ميلان مع مونزا 1-1 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز برشلونة على جيرونا 4-1 (الدوري الإسباني) ملخص فوز باريس سان جيرمان على بريست 3-1 (الدوري الفرنسي) ملخص فوز ميلان على فينيسيا 4-0 (الدوري الإيطالي)
أخر الأخبار
أحمد فتحي يعتزل كرة القدم 59 دقيقة | الدوري المصري