الظهور الأول لـ أحمد فتوح في استاد القاهرة لدعم الزمالك ضد الشرطة الكيني
الجمعة، 20 سبتمبر 2024 - 22:30
الظهور الأول لـ أحمد فتوح في استاد القاهرة لدعم الزمالك ضد الشرطة الكيني
الظهور الأول لـ أحمد فتوح في استاد القاهرة لدعم الزمالك ضد الشرطة الكيني
نرشح لكم
ملخص فوز الزمالك على الشرطة الكيني 2-1 (الكونفدرالية) هدف الزمالك الثاني في الشرطة الكيني - ناصر ماهر (الكونفدرالية) هدف الزمالك الأول في الشرطة الكيني - أحمد مصطفى "زيزو" (الكونفدرالية) أهداف فوز الأهلي على جورماهيا 3-0 (دوري أبطال إفريقيا) هدف الأهلي الثالث ضد جور ماهيا - بيرسي تاو (دوري أبطال إفريقيا) هدف الأهلي الثاني ضد جور ماهيا - بيرسي تاو (دوري أبطال إفريقيا) هدف الأهلي الأول ضد جور ماهيا - رامي ربيعة - دوري أبطال إفريقيا هدف فوز الزمالك على الشرطة الكيني - (الكونفدرالية)