هدف الزمالك الأول في الشرطة الكيني - أحمد مصطفى "زيزو" (الكونفدرالية)

بدأها عمر جابر بلمسة سحرية وحسمها زيزو في الشباك 🔥🔥 هدف رائع على طريقة مدرسة الفن والهندسة يتقدم به الزمالك على الشرطة الكيني#ONTime_Sports pic.twitter.com/bFcaCbkizZ