هدف الزمالك الأول في الشرطة الكيني - أحمد مصطفى "زيزو" (الكونفدرالية)
الجمعة، 20 سبتمبر 2024 - 21:25
بدأها عمر جابر بلمسة سحرية وحسمها زيزو في الشباك 🔥🔥 هدف رائع على طريقة مدرسة الفن والهندسة يتقدم به الزمالك على الشرطة الكيني#ONTime_Sports pic.twitter.com/bFcaCbkizZ— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 20, 2024
هدف الزمالك الأول في الشرطة الكيني - أحمد مصطفى "زيزو" (الكونفدرالية)
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