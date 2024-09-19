هدف بنفيكا الثاني في مرمى ريد ستار - أوركون كوكتشو (دوري أبطال أوروبا)
الخميس، 19 سبتمبر 2024 - 21:57
أوركون كوكو يسجل الهدف الثاني لبنفيكا من ضربة حرة#دوري_أبطال_أوروبا #بنفيكا pic.twitter.com/Z7YS1io1w8— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 19, 2024
هدف بنفيكا الثاني في مرمى ريد ستار - أوركون كوكتشو (دوري أبطال أوروبا)
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