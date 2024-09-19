هدف ليفركوزن الثاني ضد فينورد - جريمالدو (دوري أبطال أوروبا)
الخميس، 19 سبتمبر 2024 - 21:55
غريمالدو يسجل الهدف الثاني لليفركوزن ⚽️🔥#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/N6egE3r4ke— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 19, 2024
هدف ليفركوزن الثاني ضد فينورد - جريمالدو (دوري أبطال أوروبا)
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