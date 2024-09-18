ملخص فوز ليفربول على ميلان 3-1 (دوري أبطال أوروبا)

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 - 11:11

9/18/2024 11:11:36 AM ملخص فوز ليفربول على ميلان 3-1 (دوري أبطال أوروبا)

ملخص فوز ليفربول على ميلان 3-1 (دوري أبطال أوروبا)

ليفربول ميلان
نرشح لكم
أهداف فوز بايرن ميونيخ على دينامو زغرب 9-2 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز ريال مدريد على شتوتجارت 3-1 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز أستون فيلا على يانج بويز 3-0 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز يوفنتوس على أيندهوفن 3-1 (دوري أبطال أوروبا) هدف ريال مدريد الأول في شتوتجارت - مبابي (دوري أبطال أوروبا) هدف ميلان الأول في ليفربول - (دوري أبطال أوروبا) مراسم تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2023-24 هدف ريال مدريد الثاني ضد دورتموند - فينيسيوس (نهائي دوري أبطال أوروبا)
أخر الأخبار
أيندهوفن يعلن تعاقده مع إيفان بيريسيتش 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الخطيب ولبيب يحضران اجتماع رابطة الأندية عن الأهلي والزمالك ساعة | الدوري المصري
تقارير: بيولي في طريقه لتدريب النصر ساعة | سعودي في الجول
إم بي سي مصر 2 تحصل على حقوق إذاعة مباراة الأهلي وجور ماهيا الكيني.. واحتفالية الدوري ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - غزل المحلة يضم إبراهيم حسن في صفقة انتقال حر ساعة | الكرة المصرية
فيفا يتعاون مع منظمة الصحة العالمية بسبب إصابات الارتجاج 2 ساعة | الكرة الأوروبية
"كل ما أطلبه هو العفو والصفح" التعليق الأول من أحمد فتوح بعد إخلاء سبيله 2 ساعة | الكرة المصرية
مدرب ميلان: مررنا بوقت عصيب خلال محاولات إيقاف صلاح 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إكرامي: الحضري ليس صديقي ولكن.. هذا ردي على مقولة الخطيب وأصعب لحظة في مسيرتي 2 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 3 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 4 إخلاء سبيل أحمد فتوح