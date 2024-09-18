ملخص فوز أستون فيلا على يانج بويز 3-0 (دوري أبطال أوروبا)

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 - 00:13

9/18/2024 12:13:27 AM ملخص فوز أستون فيلا على يانج بويز 3-0 (دوري أبطال أوروبا)

ملخص فوز أستون فيلا على يانج بويز 3-0 (دوري أبطال أوروبا)

أستون فيلا
نرشح لكم
ملخص فوز يوفنتوس على أيندهوفن 3-1 (دوري أبطال أوروبا) هدف ريال مدريد الأول في شتوتجارت - مبابي (دوري أبطال أوروبا) هدف ميلان الأول في ليفربول - (دوري أبطال أوروبا) مراسم تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2023-24 هدف ريال مدريد الثاني ضد دورتموند - فينيسيوس (نهائي دوري أبطال أوروبا) هدف ريال مدريد الأول ضد دورتموند - كاربخال (نهائي دوري أبطال أوروبا) كورتوا يتألق أمام رأسية فولكروج (نهائي دوري أبطال أوروبا) كوبل يتألق أمام فرصة توني كروس (نهائي دوري أبطال أوروبا)
أخر الأخبار
رودريجو: إندريك مجنون.. وأنشيلوتي وجهنا بشكل جيد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
اسكواش - 10 مصريين في ربع نهائي باريس المفتوحة 2 ساعة | رياضات أخرى
المباراة الأكثر تهديفا في أبطال أوروبا.. بايرن يسحق دينامو زغرب بالـ 9 مع سوبر هاتريك كين 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مبابي وإندريك يسجلان .. ريال مدريد ينجو من فخ شتوتجارت بدوري الأبطال 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ليفربول يفتتح مشواره في دوري أبطال أوروبا بثلاثية خارجية ضد ميلان 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
محامي رمضان لـ في الجول: الطعن على قرار تبرئته طبيعي.. وسنتخذ خطوات جديدة 4 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تستأنف ضد إلغاء إيقاف رمضان صبحي 4 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – الجونة يتمم الاتفاق بشأن العش 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إكرامي: الحضري ليس صديقي ولكن.. هذا ردي على مقولة الخطيب وأصعب لحظة في مسيرتي 2 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 3 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 4 إخلاء سبيل أحمد فتوح