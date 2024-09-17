هدف ميلان الأول في ليفربول - (دوري أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 - 22:27
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 17, 2024
Pulisic races clear and rifles home for AC Milan.
What a start!#beINUCL #MILLIV pic.twitter.com/A2TM40Ubrk
هدف ميلان الأول في ليفربول - دوري أبطال أوروبا
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