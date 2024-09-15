هدف الأهلي الثاني ضد جور ماهيا - بيرسي تاو (دوري أبطال إفريقيا)
الأحد، 15 سبتمبر 2024 - 15:38
سريعاً.. الأهلي يسجل الثاني— ADSportsTV (@ADSportsTV) September 15, 2024
بيرسي تاو يستغل الخطأ الدفاعي ويراوغ الحارس ويضع الكرة في المرمى #غور_ماهيا_الأهلي #دوري_أبطال_إفريقيا pic.twitter.com/YuojrVOTR7
هدف الأهلي الثاني ضد جور ماهيا - بيرسي تاو (دوري أبطال إفريقيا)
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