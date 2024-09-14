ملخص فوز مانشستر سيتي على برينتفورد 2-1 (الدوري الإنجليزي)

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 20:19

9/14/2024 8:19:44 PM ملخص فوز مانشستر سيتي على برينتفورد 2-1 (الدوري الإنجليزي)

ملخص فوز مانشستر سيتي على برينتفورد 2-1 (الدوري الإنجليزي)

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي برينتفورد إيرلينج هالاند
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