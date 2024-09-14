هدف فوز الزمالك على الشرطة الكيني - (الكونفدرالية)
السبت، 14 سبتمبر 2024 - 15:57
بهدف رائع..— ADSportsTV (@ADSportsTV) September 14, 2024
الزمالك يتقدم بتسديدة جميلة للنجم عبد الله السعيد#الشرطة_الزمالك#كأس_الكونفيدرالية pic.twitter.com/hkRIM31maA
هدف فوز الزمالك على الشرطة الكيني - (الكونفدرالية)
نرشح لكم
ملخص فوز مصر على بوتسوانا 4-0 (تصفيات أمم إفريقيا) مجموعة مصر.. ملخص فوز موريتانيا على بوتسوانا 1-0 (تصفيات أمم إفريقيا) ملخص فوز مصر على كاب فيردي 3-0 (تصفيات أمم إفريقيا) هدف مصر الثالث أمام كاب فيردي - إبراهيم عادل (تصفيات أمم إفريقيا) هدف مصر الثاني ضد كاب فيردي - عمر مرموش (تصفيات أمم إفريقيا) هدف مصر الأول ضد كاب فيردي - رامي ربيعة (تصفيات أمم إفريقيا) أول تصريحات محمود بنتايك لاعب الزمالك الجديد أول تصريحات أشرف داري لاعب الأهلي الجديد