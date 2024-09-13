هدفا تعادل النصر مع الأهلي (الدوري السعودي)

احتفال جماهير النصر بوصول كريتسيانو رونالدو لهدفه الـ900

تريزيجيه يصنع للمرة الثانية مع الريان ضد الشحانية بالدوري القطري

تريزيجيه يصنع هدفا مع الريان ضد الشحانية في الدوري القطري

هدف تريزيجيه الأول مع الريان في الدوري القطري ضد الشحانية

قصة تغيير مركز عبد المنعم من مهاجم إلى مدافع

ملخص فوز باراجواي على البرازيل 1-0 (تصفيات كأس العالم)

أهداف فوز كولومبيا على الأرجنتين 2-1 (تصفيات كأس العالم)

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