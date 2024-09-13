احتفال جماهير النصر بوصول كريتسيانو رونالدو لهدفه الـ900
الجمعة، 13 سبتمبر 2024 - 21:33
لوحة فنية رسمها جماهير النصر لتكريم أسطورة اللعبة كريستيانو رونالدو 🇵🇹🐐🖼️pic.twitter.com/QFMF7AD0JK— FilGoal (@FilGoal) September 13, 2024
احتفال جماهير النصر بوصول كريتسيانو رونالدو لهدفه الـ900
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