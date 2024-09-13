تريزيجيه يصنع للمرة الثانية مع الريان ضد الشحانية بالدوري القطري
الجمعة، 13 سبتمبر 2024 - 18:54
هدف |— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 13, 2024
الريان تقدم 4 - 1 على الشحانية عبر روجر غيديس في الدقيقة +49#قنوات_الكاس || #منصة_شوف#دوري_نجوم_أريدُ pic.twitter.com/5s8dMu3CjH
تريزيجيه يصنع للمرة الثانية مع الريان ضد الشحانية بالدوري القطري
نرشح لكم
تريزيجيه يصنع هدفا مع الريان ضد الشحانية في الدوري القطري هدف تريزيجيه الأول مع الريان في الدوري القطري ضد الشحانية قصة تغيير مركز عبد المنعم من مهاجم إلى مدافع إعلان نيس لضم محمد عبد المنعم من الأهلي هدف ليفربول الثاني ضد برينتفورد - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي) هدف أحمد عبد القادر مع نادي قطر في الدوري ضد الشمال تصريحات صلاح بعد هدفه ضد إبسويتش هدف مصطفى محمد مع نانت ضد لوريان (ودي)