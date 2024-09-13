تريزيجيه يصنع للمرة الثانية مع الريان ضد الشحانية بالدوري القطري

تريزيجيه يصنع هدفا مع الريان ضد الشحانية في الدوري القطري

هدف تريزيجيه الأول مع الريان في الدوري القطري ضد الشحانية

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