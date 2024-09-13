تريزيجيه يصنع هدفا مع الريان ضد الشحانية في الدوري القطري
الجمعة، 13 سبتمبر 2024 - 18:23
هدف |— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 13, 2024
الريان تقدم 3 - 0 على الشحانية عبر جوليان دي سارت في الدقيقة 15#قنوات_الكاس || #منصة_شوف#دوري_نجوم_أريدُ pic.twitter.com/wLz59gMDbS
تريزيجيه يصنع هدفا مع الريان ضد الشحانية في الدوري القطري
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