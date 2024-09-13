هدف تريزيجيه الأول مع الريان في الدوري القطري ضد الشحانية
الجمعة، 13 سبتمبر 2024 - 18:11
هدف |— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 13, 2024
في ظهور الأول.. الدولي المصري محمود تريزيجيه يسجل هدفه الأول.. الريان يتقدم 1 - 0 على الشحانية في الدقيقة 5#قنوات_الكاس || #منصة_شوف#دوري_نجوم_أريدُ pic.twitter.com/2azMkUuiZp
هدف تريزيجيه الأول مع الريان في الدوري القطري ضد الشحانية
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