قصة تغيير مركز عبد المنعم من مهاجم إلى مدافع

الخميس، 12 سبتمبر 2024 - 21:46

9/12/2024 9:46:29 PM قصة تغيير مركز عبد المنعم من مهاجم إلى مدافع

قصة تغيير مركز عبد المنعم من مهاجم إلى مدافع

محمد عبد المنعم نيس الفرنسي
نرشح لكم
ملخص فوز باراجواي على البرازيل 1-0 (تصفيات كأس العالم) أهداف فوز كولومبيا على الأرجنتين 2-1 (تصفيات كأس العالم) ملخص تعادل هولندا وألمانيا 2-2 (دوري الأمم الأوروبية) ملخص فوز إنجلترا ضد فنلندا 2-0 (دوري الأمم الأوروبية) ملخص فوز بنين ضد ليبيا 2-1 (تصفيات أمم إفريقيا) ملخص فوز كاب فيردي ضد موريتانيا 2-0 (تصفيات أمم إفريقيا) هدف هولندا الأول ضد ألمانيا - تيجاني ريندرز (دوري الأمم الأوروبية) هدف إنجلترا الأول ضد فنلندا - هاري كين (دوري الأمم الأوروبية)
أخر الأخبار
بعد واقعة بلع اللسان.. حسام عرفات يعود لتدريبات بورفؤاد 3 ساعة | الكرة المصرية
حمد إبراهيم: المنتخب قهر إيهاب جلال ونحن لا نرحم الحي.. وهذه وصيته الأخيرة لي 4 ساعة | الدوري المصري
رابطة الأندية تحدد موعد اجتماع مناقشة شكل الدوري الجديد 4 ساعة | الدوري المصري
حوار جوميز - عن موقفه من بقاء زيزو وأكبر مشكلة تواجه الزمالك 4 ساعة | الدوري المصري
بإذن من الزمالك.. ميشالاك يسافر إلى السعودية 5 ساعة | الدوري المصري
"كنت أتمنى التدرب معك ولم أسمع عنك إلا الخير".. بدر بانون ينعي إيهاب جلال 5 ساعة | الدوري المصري
"كل المعلومات لا تستند إلى أساس".. رامي عباس يعلق على مستقبل صلاح 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
كما انفرد في الجول – المصري يضم خالد صبحي وأحمد القرموطي من سيراميكا كليوباترا 6 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أحمد حجازي: تم استبعادي من منتخب مصر ولم أعتذر عن عدم الاستمرار 2 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 3 مؤتمر حسام حسن: "كنت هتشرّح" لهذا السبب.. وتفضيل فتحي على حجازي وميزة مراقبة صلاح 4 وفاة إيهاب جلال