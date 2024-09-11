أهداف فوز كولومبيا على الأرجنتين 2-1 (تصفيات كأس العالم)

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 - 11:08

9/11/2024 11:08:02 AM أهداف فوز كولومبيا على الأرجنتين 2-1 (تصفيات كأس العالم)

أهداف فوز كولومبيا على الأرجنتين 2-1 (تصفيات كأس العالم)

الأرجنتين كولومبيا تصفيات كأس العالم
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