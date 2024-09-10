ملخص فوز إيران أمام الإمارات 1-0 (تصفيات كأس العالم)
الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 22:28
ملخص فوز إيران أمام الإمارات 1-0 (تصفيات كأس العالم)
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