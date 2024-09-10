هدف مصر الثالث في بوتسوانا - محمد صلاح (تصفيات أمم إفريقيا)
الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 20:25
محمد صلاح يسجل الهدف الثالث للمنتخب المصري 🇪🇬⚽️#تصفيات_كأس_أمم_إفريقيا#AFCONQ2025 pic.twitter.com/ZDn3Gt52GK— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 10, 2024
هدف مصر الثالث في بوتسوانا - محمد صلاح (تصفيات أمم إفريقيا)
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