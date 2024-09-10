هدف فلسطين الأول في الأردن - وسام أبو علي (تصفيات آسيا لكأس العالم)

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منتخب فلسطين يدرك التعادل 1-1 مع الأردن .. بواسطة وسام أبوعلي في الدقيقة 41.

التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/I8VpzqkAgR