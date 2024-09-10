أهداف فوز السعودية على الصين 2-1 (تصفيات كأس العالم)
الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 17:55
أهداف المباراة |— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 10, 2024
الصين 1 - 2 السعودية#الصين_السعودية#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/ZkWD3a5NKo
أهداف فوز السعودية على الصين 2-1 (تصفيات كأس العالم)
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