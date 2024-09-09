901 لرونالدو.. ملخص فوز البرتغال على اسكتلندا 2-1 (دوري الأمم الأوروبية)

الإثنين، 09 سبتمبر 2024 - 00:23

9/9/2024 12:23:47 AM 901 لرونالدو.. ملخص فوز البرتغال على اسكتلندا 2-1 (دوري الأمم الأوروبية)

901 لرونالدو.. ملخص فوز البرتغال على اسكتلندا 2-1 (دوري الأمم الأوروبية)

كريستيانو رونالدو البرتغال اسكتلندا دوري الأمم الأوروبي
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