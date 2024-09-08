ملخص فوز ألمانيا على المجر 5-0 (دوري الأمم الأوروبية)

ملخص فوز هولندا على البوسنة 5-2 (دوري الأمم الأوروبية)

ملخص فوز إنجلترا على أيرلندا 2-0 (دوري الأمم الأوروبية)

ملخص فوز إيطاليا على فرنسا 3-1 (دوري الأمم الأوروبية)

هدف إيطاليا الأول في فرنسا - فيديريكو ديماركو (دوري الأمم الأوروبية)

ملخص فوز البرتغال على كرواتيا 2-1 (دوري الأمم الأوروبية)

ملخص تعادل إسبانيا على صربيا 0-0 (دوري الأمم الأوروبية)

بعد 13 ثانية.. هدف فرنسا الأول في إيطاليا - برادلي باركولا (دوري الأمم الأوروبية)