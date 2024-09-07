ملخص فوز إنجلترا على أيرلندا 2-0 (دوري الأمم الأوروبية)

السبت، 07 سبتمبر 2024 - 22:06

9/7/2024 10:06:22 PM ملخص فوز إنجلترا على أيرلندا 2-0 (دوري الأمم الأوروبية)

ملخص فوز إنجلترا على أيرلندا 2-0 (دوري الأمم الأوروبية)

إنجلترا أيرلندا دوري الأمم الأوروبية
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