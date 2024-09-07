ملخص فوز مصر على كاب فيردي 3-0 (تصفيات أمم إفريقيا)
السبت، 07 سبتمبر 2024 - 00:41
ملخص فوز مصر على كاب فيردي 3-0 (تصفيات أمم إفريقيا)
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