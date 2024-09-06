ملخص فوز الإمارات على قطر 3-1 (تصفيات كأس العالم)

ملخص فوز المغرب على الجابون 4-1 (تصفيات أمم إفريقيا)

ملخص تعادل السعودية مع إندونيسيا 1-1 (تصفيات كأس العالم)

ملخص فوز تونس على مدغشقر 1-0 (تصفيات أمم إفريقيا)

ملخص فوز الجزائر على غينيا الإستوائية 2-0 (تصفيات أمم إفريقيا)

هدف فوز البحرين على أستراليا 1-0 (تصفيات كأس العالم 2026)

هدف أحمد عبد القادر مع نادي قطر في الدوري ضد الشمال