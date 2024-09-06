ملخص تعادل إسبانيا على صربيا 0-0 (دوري الأمم الأوروبية)

هدف إيطاليا الأول في فرنسا - فيديريكو ديماركو (دوري الأمم الأوروبية)

ملخص فوز البرتغال على كرواتيا 2-1 (دوري الأمم الأوروبية)

بعد 13 ثانية.. هدف فرنسا الأول في إيطاليا - برادلي باركولا (دوري الأمم الأوروبية)