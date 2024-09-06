بعد 13 ثانية.. هدف فرنسا الأول في إيطاليا - برادلي باركولا (دوري الأمم الأوروبية)

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 - 21:55

9/6/2024 9:55:49 PM بعد 13 ثانية.. هدف فرنسا الأول في إيطاليا - برادلي باركولا (دوري الأمم الأوروبية)

بعد 13 ثانية.. هدف فرنسا الأول في إيطاليا - برادلي باركولا (دوري الأمم الأوروبية)

إيطاليا فرنسا دوري الأمم الأوروبية برادلي باركولا
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