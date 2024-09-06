مودرن سبورت يقدم صفقاته الجديدة بطريقة مبتكرة
الجمعة، 06 سبتمبر 2024 - 14:51
مودرن سبورت يقدم صفقاته الجديدة بطريقة مبتكرة
نرشح لكم
أهداف انتصار الأرجنتين على تشيلي 3-0 (تصفيات كأس العالم 2026) هدف فوز تونس على مدغشقر - فرجاني ساسي (تصفيات أمم إفريقيا) هدف فوز العراق على عمان 1-0 (تصفيات كأس العالم 2026) هدف رونالدو التاريخي ضد كرواتيا - دوري الأمم الأوروبية هدف فوز البحرين على أستراليا 1-0 (تصفيات كأس العالم 2026) ثنائية مبابي.. ملخص فوز ريال مدريد على بيتيس 2-0 (الدوري الإسباني) الأهلي يعلن التعاقد مع عمر الساعي ملخص فوز باريس سان جيرمان على ليل 3-1 (الدوري الفرنسي)