أهداف انتصار الأرجنتين على تشيلي 3-0 (تصفيات كأس العالم 2026)
الجمعة، 06 سبتمبر 2024 - 10:49
ثلاثية رائعة لـ"أبطال العالم"🇦🇷⚽️— SSC (@ssc_sports) September 6, 2024
شاهد أهداف المنتخب الأرجنتيني بصوت فارس عوض ⬇️#تصفيات_أمريكا_الجنوبية
#الأرجنتين_تشيلي | #SSC pic.twitter.com/lIRM67KjWd
أهداف انتصار الأرجنتين على تشيلي 3-0 (تصفيات كأس العالم 2026)
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