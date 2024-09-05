هدف فوز البحرين على أستراليا 1-0 (تصفيات كأس العالم 2026)
الخميس، 05 سبتمبر 2024 - 15:14
هدف فوز البحرين على أستراليا 1-0 (تصفيات كأس العالم 2026)
نرشح لكم
أهداف فوز السعودية على باكستان 3-0 (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز العين على يوكوهاما 5-1 (دوري أبطال آسيا) هدف العين الأول ضد يوكوهاما - سفيان رحيمي (نهائي دوري أبطال آسيا) بعد 24 ثانية.. هدف النصر الأول ضد الهلال - أوتافيو (الدوري السعودي) ملخص فوز يوكوهاما مارينوس على العين 2-1 (ذهاب نهائي أبطال آسيا) هدف العين الأول ضد يوكاهوما - محمد عباس (دوري أبطال آسيا) هدف عكسي غريب لـ الوكرة ضد معيذر (كأس أمير قطر) تتويج حمدي فتحي.. ملخص فوز الوكرة على الريان 1-0 (كأس قطر)