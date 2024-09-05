هدف فوز البحرين على أستراليا 1-0 (تصفيات كأس العالم 2026)

الخميس، 05 سبتمبر 2024 - 15:14

9/5/2024 3:14:55 PM هدف فوز البحرين على أستراليا 1-0 (تصفيات كأس العالم 2026)

هدف فوز البحرين على أستراليا 1-0 (تصفيات كأس العالم 2026)

أستراليا البحرين تصفيات كأس العالم 2026
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