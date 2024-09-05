هدف فوز البحرين على أستراليا 1-0 (تصفيات كأس العالم 2026)

أهداف فوز السعودية على باكستان 3-0 (تصفيات كأس العالم)

ملخص فوز العين على يوكوهاما 5-1 (دوري أبطال آسيا)

هدف العين الأول ضد يوكوهاما - سفيان رحيمي (نهائي دوري أبطال آسيا)

بعد 24 ثانية.. هدف النصر الأول ضد الهلال - أوتافيو (الدوري السعودي)