ملخص فوز باريس سان جيرمان على ليل 3-1 (الدوري الفرنسي)

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 00:07

9/2/2024 12:07:19 AM ملخص فوز باريس سان جيرمان على ليل 3-1 (الدوري الفرنسي)

ملخص فوز باريس سان جيرمان على ليل 3-1 (الدوري الفرنسي)

الدوري الفرنسي ليل باريس سان جيرمان
نرشح لكم
ثنائية مبابي.. ملخص فوز ريال مدريد على بيتيس 2-0 (الدوري الإسباني) ملخص فوز بايرن ميونيخ على فرايبورج 2-0 (الدوري الألماني) ملخص تعادل تشيلسي مع كريستال بالاس 1-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مارسليا على تولوز 3-1 (الدوري الفرنسي) أهداف تعادل ميلان مع لاتسيو 2-2 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز نابولي على بارما 2-1 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز لايبزج على باير ليفركوزن 3-2 (الدوري الألماني) ملخص فوز أتليتكو مدريد على أتليتك بلباو 1-0 (الدوري الإسباني)
أخر الأخبار
مبابي: الفوز أهم من الأهداف.. والمباراة كانت صعبة ولكننا ريال مدريد 24 دقيقة | الدوري الإسباني
راسينج الإيفواري لـ في الجول: الزمالك تفاوض معنا لضم عبدولاي جيري 55 دقيقة | الكرة الإفريقية
اسكواش - العدد قابل للزيادة.. تأهل خماسي مصري لـ ربع نهائي بطولة مصر المفتوحة رجال وسيدات ساعة | رياضات أخرى
وبدأ العد أخيرا.. مبابي يفتتح أهدافه في الدوري بفوز ريال مدريد على بيتيس ساعة | الدوري الإسباني
مران منتخب مصر - في انتظار المحترفين.. انتظام 21 لاعبا تحت قيادة حسام حسن ساعة | منتخب مصر
المصري يعلن ضم كريم بامبو ومحمد هاشم ساعة | الدوري المصري
يوفنتوس يتعادل مع روما في قمة مملة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
باركولا يسجل = لا خسارة.. باريس سان جيرمان ينتصر بثلاثية على ليل 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم 2 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات - توني إلى أهلي جدة.. وانتظار الإعلان الرسمي لـ سترلينج وسانشو 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس 4 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب تفضيل بنتايك عن جوناثان نجويم