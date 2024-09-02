ملخص فوز باريس سان جيرمان على ليل 3-1 (الدوري الفرنسي)
الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 00:07
ملخص فوز باريس سان جيرمان على ليل 3-1 (الدوري الفرنسي)
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