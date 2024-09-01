ملخص فوز بايرن ميونيخ على فرايبورج 2-0 (الدوري الألماني)
الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 21:59
ملخص فوز بايرن ميونيخ على فرايبورج 2-0 (الدوري الألماني)
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