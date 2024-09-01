ملخص فوز بايرن ميونيخ على فرايبورج 2-0 (الدوري الألماني)

الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 21:59

9/1/2024 9:59:56 PM ملخص فوز بايرن ميونيخ على فرايبورج 2-0 (الدوري الألماني)

ملخص فوز بايرن ميونيخ على فرايبورج 2-0 (الدوري الألماني)

بايرن ميونيخ الدوري الألماني فرايبورج
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