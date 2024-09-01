أهداف تعادل ميلان مع لاتسيو 2-2 (الدوري الإيطالي)

نهاية المباراة المثيرة بين لاتسيو وميلان بالتعادل بنتيجة 2-2 في قمة مثيرة بالكالتشيو هذا الأسبوع ✅



شاهد أهداف المباراة ⚽️📹#لاتسيو_ميلان#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/YNNrBovzKC