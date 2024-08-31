أول تصريحات أشرف داري لاعب الأهلي الجديد

أول تصريحات محمود بنتايك لاعب الزمالك الجديد

هدف فوز بيراميدز على زد - فيستون ماييلي (نهائي كأس مصر)

ملخص مباراة بيراميدز ضد المصري وركلات الترجيح (كأس مصر)

هدف فوز زد على الإسماعيلي - ديلسون كاموني (كأس مصر)

هدف فوز زد على مودرن سبورت 1-0 (كأس مصر)

ملخص فوز بيراميدز على جي كيه يو 3-1 (دوري أبطال إفريقيا)

ملخص فوز الإسماعيلي على طلائع الجيش 1 (10-9) 1 (كأس مصر)

بعد صراع فردي.. هدف طلائع الجيش الأول ضد الإسماعيلي - جودوين شيكا (الدوري المصري)