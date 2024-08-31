ملخص فوز أتليتكو مدريد على أتليتك بلباو 1-0 (الدوري الإسباني)

السبت، 31 أغسطس 2024 - 22:25

8/31/2024 10:25:12 PM ملخص فوز أتليتكو مدريد على أتليتك بلباو 1-0 (الدوري الإسباني)

ملخص فوز أتليتكو مدريد على أتليتك بلباو 1-0 (الدوري الإسباني)

أتليتكو مدريد أتليتك بلباو الدوري الإسباني
نرشح لكم
ملخص فوز برشلونة على بلد الوليد 7-0 (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الثاني ضد رايو فايكانو - داني أولمو (الدوري الإسباني) هدف تعادل برشلونة ضد رايو فايكانو - بيدري (الدوري الإسباني) هدف رايو فايكانو الأول ضد برشلونة - أوناي لوبيز (الدوري الإسباني) ملخص فوز ريال مدريد على بلد الوليد 3-0 (الدوري الإسباني) ملخص فوز برشلونة على أتليتك بلباو 2-1 (الدوري الإسباني) مبابي مع زيدان وفلورنتينو بيريز في ملعب سانتياجو برنابيو مبابي يهتف: هلا مدريد
أخر الأخبار
خبر في الجول - فتوح في القائمة الإفريقية.. الزمالك يقيد لاعبيه بـ 5 استثناءات وموقف بنتايك 7 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - قيد 5 صفقات جديدة لـ المصري في قائمته بـ الكونفدرالية 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
نائب رئيس الإسماعيلي يكشف قيمة انتقال الساعي إلى الأهلي ومجدي إلى بيراميدز 13 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - بعد مشادة مع سليمان.. تجميد مهام عبد الواحد السيد كمدير كرة الزمالك 17 دقيقة | الدوري المصري
مدرب نانت: كان من الممكن أن يرحل مصطفى محمد.. وهو يعرف مدى أهميته للمجموعة 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
بتسجيل لوكاكو.. نابولي يقلب الطاولة على بارما في الدقائق القاتلة 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
لياو ينقذ فونسيكا.. ميلان يتعادل مع لاتسيو ويواصل الانطلاقة المخيبة 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - المصري يفاوض الزمالك لضم سيد عبد الله ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم 2 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات - توني إلى أهلي جدة.. وانتظار الإعلان الرسمي لـ سترلينج وسانشو 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس 4 سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان