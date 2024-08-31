هدف برشلونة الأول في بلد الوليد - رافينيا (الدوري الإسباني)

كوبارسي يتحول إلى صانع ألعاب ويقدم تمريرة سحرية للبرازيلي رافينيا الذي أسكن الكرة في شباك بلد الوليد بطريقة رائعة

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