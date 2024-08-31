هدف برشلونة الأول في بلد الوليد - رافينيا (الدوري الإسباني)
السبت، 31 أغسطس 2024 - 18:38
كوبارسي يتحول إلى صانع ألعاب ويقدم تمريرة سحرية للبرازيلي رافينيا الذي أسكن الكرة في شباك بلد الوليد بطريقة رائعة— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 31, 2024
#الدوري_الإسباني#beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/UrNAOZkmT3
هدف برشلونة الأول في بلد الوليد - رافينيا (الدوري الإسباني)
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