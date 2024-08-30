هدف إنتر الثاني الرائع في أتالانتا - نيكولو باريلا (الدوري الإيطالي)

"الأرقام خادعة.. ما يقدمه أكبر بكثير بهذا الهدف" 🚀



على الطاير.. نيكولو باريلا يسجل هدفاً عالمياً في شباك أتالانتا ⚽️📹#إنتر_أتالانتا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/K2hfi32fxy